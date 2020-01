Un pullman di tifosi biancorossi in partenza per Bologna

Divieti permettendo, la Pallacanestro Varese sarà accompagnata dai propri tifosi anche a Bologna dove, domenica 26 gennaio alle 20,45, i giocatori di Attilio Caja dovranno affrontare la Fortitudo sullo storico parquet del palasport di piazzale Azzarita.

A organizzare il pullman biancorosso è il direttivo del trust “Il basket siamo noi”, l’associazione di tifosi che da alcuni anni si mobilita per seguire la squadra anche in trasferta. Il programma prevede il ritrovo al palazzetto di Masnago alle 15,30 e la partenza alle 15,45; consueta sosta a Gallarate (ore 16) per raccogliere i supporters del sud della provincia e arrivo nella città emiliana alle 19,45. La comitiva ripartirà per Varese al termine della gara.

Il costo, che comprende sia il viaggio in pullman sia il biglietto per il settore ospiti, è fissato in 45 euro per gli associati al trust e in 55 euro per i non soci. Chi intende partecipare, deve prenotare il posto entro le ore 12 di giovedì 23 gennaio scrivendo una mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it.

Sarà necessario comunicare, per ciascun partecipante, nome e cognome, numero di telefono, preferenza sul punto di partenza ed eventuale iscrizione in corso di validità al trust. Il pagamento verrà effettuato sul pullman; iscrivendosi, ci si impegna a versare la quota dovuta, anche in caso di assenza. Nel caso le autorità vietino la presenza di tifosi ospiti al PalaDozza (come del resto avvenne per Masnago all’andata), la trasferta sarà automaticamente annullata.