Da Varese, undici bancali di aiuti umanitari per la Bosnia

Sono stati smistati, raccolti e spediti al Comitato regionale i beni raccolti dalla Croce Rossa di Varese. La richiesta di generi di prima necessità era stata lanciata per aiutare quanti, in fuga dai propri paesi di origine, giungono stremati in Bosnia Erzegovina.

L’appello è stato raccolto con generosità e, nei giorni scorsi, nella sede di via Durant i volontari hanno preparato ben 125 scatoloni che hanno diviso in undici bancali.

Sono stati raccolti:

n.156 coperte

n.172 cappotti

n.375 maglioni

n.326 sciarpe, cappelli e guanti

n.226 giocattoli

n.4752 saponette e shampoo

+prodotti vari (calze, mutande, pannolini, assorbenti…)

Il Comitato ringrazia la generosità dei varesini «I risultati di un’organizzazione sono i risultati dello sforzo combinato di ciascun individuo».