Donare un farmaco per aiutare chi è in difficoltà

Una settimana di donazioni per festeggiare i 20 anni. Nel 2020 la fondazione Banco Farmaceutico celebra il ventennale. Per l’occasione, la Giornata della Raccolta del Farmaco durerà una settimana, dal 4 al 10 febbraio.

Non cambia, invece, l’obiettivo che rimane la raccolta di medicinali da banco, da acquistare in una delle 4.800 farmacie, a livello nazionale, per essere poi consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Un’offerta di cure e medicine gratuite destinate alle persone in difficoltà economica.

Nel solo 2019, i medicinali raccolti hanno avuto un valore superiore ai tre milioni di euro, mentre nel corso dei vent’anni di vita dell’ente sono stati raccolti farmaci per un valore superiore ai trentaquattro milioni.

LA RACCOLTA A VARESE

A Varese e provincia, la Giornata di raccolta, grazie ai volontari del Banco Farmaceutico, si svolgerà sabato 8 febbraio.

Le farmacie aderenti sono 135, ben 14 in più dello scorso anno e i farmaci raccolti aiuteranno 71 enti assistenziali del territorio.

Lo scorso anno sono state raccolte 14.063 confezioni di farmaci (pari a un valore di 108.005 euro) che hanno aiutato 5.478 assistiti da 70 enti.

«Ci sono persone – ha affermato l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – che, purtroppo, data la loro condizione di difficoltà, in farmacia non entrerebbero mai. Ecco allora l’importanza di un gesto come questo, perché nessuno, come afferma lo slogan della Giornata, ‘debba più scegliere se mangiare o curarsi’. Un obiettivo importante, cui si può tendere anche grazie alle tante associazioni ed enti caritatevoli del territorio che lavorano a stretto contatto con il Banco Farmaceutico. L’idea di associare a ogni farmacia una realtà del territorio che beneficia degli aiuti è vincente, perché chi dona può vedere che nulla viene sprecato. Una serietà e una responsabilità rese possibili anche dai tanti professionisti farmacisti che, assieme ai volontari, saranno protagonisti di questa Giornata. Il loro esempio risveglia una cittadinanza attiva di cui abbiamo oggi più che mai bisogno, perché nessuno deve essere lasciato solo».

La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana deriva soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno espresso dagli enti.

Di seguito gli enti beneficiari e le farmacie coinvolte

POVERTA’ SANITARIA

La povertà sanitaria in Italia resta un problema preoccupante, con 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizione di povertà assoluta.

Il 7° rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico ha rilevato che nel 2019 sono state 473.000 che si sono rivolte ad un

ente assistenziale per poter ricevere cure, rappresentando un picco nelle richieste che dal 2013 sono state sempre in crescita, aumentando quasi del 30%.

Va ricordato che dei 5 milioni di persone in povertà, 1.260.000 sono minorenni, nonostante il nostro sistema riconosca il diritto di vedere riconosciuti i propri interessi e le proprie esigenze e nonostante siano passati trent’anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, risalente al 20 novembre 1989, che riconosce ai minori il diritto di godere del miglior stato di salute possibile.

Il Rapporto ha inoltre sottolineato che le famiglie, in povertà o meno, con figli minorenni a carico, sperimentino difficoltà aggiuntive rispetto a quelle senza figli: considerando il totale, una famiglia su cinque ha rinunciato a visite mediche ed accertamenti periodici di controllo preventivo almeno una volta all’anno.

Alla Giornata contribuiranno più di 20.000 volontari e oltre 15.000 farmacisti. La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch.