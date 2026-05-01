“L’area di largo Flaiano sta diventando una discarica abusiva”
Arianna denuncia una situazione delicata. L'assessore in un'intervista ha spiegato le ragioni delle condizioni del cantiere e i tempi di sistemazione
Arianna torna a segnalare una situazione delicata all’ingresso della città. “Mesi fa segnalavo, attraverso il suo giornale, lo stato in cui versa Largo Flaiano (aiuole mai realizzate, zero verde, alberi abbattuti e mai sostituiti, marciapiedi mal eseguiti). Alla mia lettera seguirono dichiarazioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici (sulla sua pagina facebook) in cui dichiarava che “a breve” sarebbero iniziate le opere di abbellimento e di completamento. Dopo mesi non solo non sono iniziate le opere di “abbellimento” (e dubito che mai inizieranno), ma non ci si è nemmeno degnati di far pulire l’area che sta diventando una discarica abusiva, come dimostra questa immagine”.
La foto mostra lo stato di abbandono, ma non presenta la situazione grave quanto definita dalla lettera. In ogni caso alcune settimane fa abbiamo incontrato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati chiedendo proprio come fossero le cose rispetto a Largo Flaiano. Riportiamo di seguito parte di quell’intervista e da quanto affermato è necessario attendere ancora qualche tempo.
L’ingresso in città è cambiato, ma per chi non conosce Varese, largo Flaiano non è proprio un bel biglietto da visita. Perché non viene sistemato?
«Per ragioni esclusivamente di risorse. Quando abbiamo completato l’appalto di Largo Flaiano non avevamo i fondi per fare le ultime finiture. Ora queste risorse le abbiamo trovate ed entro quest’anno riusciremo a realizzare quei miglioramenti estetici che daranno ulteriore valore a un ingresso strategico della città».
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