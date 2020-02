In Borsa vola il titolo Ubi Banca: + 23%

Vola in Borsa il titolo di Ubi Banca. Dopo un’apertura a 4,30 – la precedente chiusura era a 3,491- il titolo nella giornata di ieri, martedì 18 febbraio, ha toccato un massimo di 4,51, facendo segnare un più 23,55%.

Nel frattempo, dopo l’annuncio da parte di Intesa Sanpaolo di un’ Offerta pubblica di scambio per acquisire Ubi Banca, il ceo Carlo Messina ha dichiarato: «È chiaro che dobbiamo aspettare la risposta di Ubi Banca, il mio approccio è totalmente positivo sul management, gli azionisti e tutte le persone che lavorano in Ubi». (fonte Borsa italiana) Il titolo ha fatto registrare una performance nell’ultimo mese a +44,53%, a 6 mesi + 92,51% e a un anno +85,32%. Ubi banca è il quarto gruppo bancario italiano. La rete territoriale del gruppo conta oltre 1.600 filiali nazionali che consentono copertura multi-regionale con rilevante presenza in Lombardia (oltre 610 sportelli), Piemonte (oltre 140), nel centro e sud Italia.