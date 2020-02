“Con la chiusura dell’ospedale si perderanno 40 posti letto pubblici”

«Che fine finiranno i 40 posti letto pubblici dell’ospedale di Cuasso al Monte?». Se lo chiede il delegato RSU della Cgil Antonio Donnarumma.

Da sempre difensore dell’ospedale periferico destinato alla riabilitazione, oggi, che il destino è ormai segnato con l’apertura ai privati per avviare nuove esperienze socio sanitarie, il sindacalista pone sul piatto il problema del futuro dell’attuale attività del presidio: « Dove verranno spostati i letti attualmente operativi? Offrono un servizio particolare, di solito esclusivo perché le alternative del privato accreditato non lo eseguono. Questi casi così complicati e difficili sotto diversi aspetti, non solo sanitari, chi li seguirà?».

Per Donnarumma non ci sono prospettive di trasferimento all’interno del Circolo: « La sanità varesina può permettersi di smantellare quei 40 posti letto? Per ora non abbiamo risposte».

In un periodo di indicazioni contrastanti, il pericolo della privatizzazione della sanità aleggia come uno spettro: « Non è poi difficile affossare il pubblico e Cuasso ne è un esempio perfetto. È un lavoro quasi nascosto, ma continuo, di impoverimento che svuota di significato l’offerta. Sono anche circolate tante voci infondate sui costi esorbitanti di questa struttura, bollette spaventose per acqua e gas. Peccato che il riscaldamento dell’ospedale sia a gasolio, i costi si aggirino attorno ai 2,5 milioni di euro all’anno, e l’acqua sia gratuita date le numerose falde interne».

Il personale che rimane nell’unico piano aperto è demotivato: « Ci sentiamo ai margini dell’impero. Inascoltati. Certo, nessuno perderà il posto di lavoro, ma qui si sono mortificate professionalità eccellenti».

