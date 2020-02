Il Legnano perde il big match, pari Castellanzese

Giornata nera per il Legnano nel Girone B di Serie D: perde 3-2 lo scontro diretto con la Pro Sesto, che vola a più quattro dai lilla. Non è riuscito il sorpasso ad alta quota, in una partita maschia, piena di falli e tensione. Il secondo gol di Gasparri arriva quando ormai la partita è compromessa, ci sarà da ricostruire il morale della squadra dopo una prestazione così, parsa molto lontana dalle qualità espresse dalla capolista. Bicchiere mezzo vuoto invece per la Castellanzese, che passa in vantaggio due volte in casa del Ponte San Pietro e altrettante volte si fa raggiungere. Se i neroverdi avessero vinto si sarebbero portati ampiamente sopra la zona calda della retrocessione, distante adesso tre punti.

PRO SESTO – LEGNANO 3-2

La partita di Sesto San Giovanni è tesa, maschia, come giusto che sia quando c’è la prima contro la seconda. Già prima del 7’ vengono ammoniti due giocatori della squadra di casa, mentre all’8’ il Legnano passa in vantaggio con una punizione di Ricozzi che non lascia scampo Pisoni. I lilla si chiudono e per quasi mezz’ora non si registrano pericoli per Ragone: peccato che dal 36’ al 42’ arrivano tre gol della capolista. Apre le danze Gualdi, facilitato dall’errore di Ciappellano che al posto di servire il portiere di testa consegna all’avversario un gol facile facile. Il sorpasso arriva con il rigore trasformato da Scapuzzi. Chiude il primo tempo la doppietta di Gualdi, che di testa trova il tris. Nel secondo tempo Legnano in avanti alla ricerca del pareggio: al 5’ Gasparri conclude, ma non trova la porta. Al 20’ i lilla vanno vicino al gol con un flipper in area, salvo poi quasi concedere alla Pro Sesto il quarto gol, con Tascini che sbaglia davanti a Ragone. I padroni di casa addormentano la partita, ma al 33’ Miculi di testa impegna il portiere avversario, mentre al 40’ Gasparri la riapre segnando il 3-2. I quattro minuti di recupero non bastano però, e i lilla si devono inchinare alla capolista.

Pro Sesto-Legnano 3-2 (3-1) Marcatori: pt 8’ Ricozzi (L), 34’, 40’ Gualdi (PS), 38’ Scapuzzi (PS), st: 42’ Gasparri ( L). Pro Sesto: Pisani, Giubilato, Carullo( 41’ st Bulgarella), Gattoni, Bosco, Bettoni, Capelli( 38’ st Monni), Gualdi, Tascini( 21’ st Cominetti), Scapuzzi( 42’ st Romeo), Carnevale. A disposizione: Tamma, Mehic, Segato, Crosariol,, Fasolo. Allenatore: Parravicini. Legnano: Ragone, Ortolani , Foglio( 17’ st Pavesi), Ricozzi( 26’ st Alvitrez ), Miculi, Ciappellano, Borghi( 22’st Pennati), Rinaldi, Cocuzza, Perez( 32’ st Plumbaj), Gasparri. A disposizione: Sottoriva, Nava, Montenegro,D’Aversa, Fabozzi. Allenatore: Cusatis Arbitro: Sig Vergaro di Bari.

PONTE SAN PIETRO – CASTELLANZESE 2-2

Parte forte la Castellanzese che al 2’ ha l’occasione per andare in vantaggio con Marchio, che però da due passi non riesce ad insaccare. I neroverdi sono aggressivi e mettono sotto pressione la difesa avversaria, fino al 15’ quando Esposito riesce a scardinarla con una bella azione corale. I padroni di casa si fanno vedere al 24’ con Zambelli che entra in area ma viene chiuso. Al 30’ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ghibellini che appoggia di testa per la girata di Chessa, soluzione complicata che si spegne con un nulla di fatto. Quattro minuti dopo il Ponte San Pietro trova il pareggio: Ferreira Pinto dal limite con un destro perfetto all’incrocio condanna Alìo.

Neroverdi che passano subito in vantaggio nella ripresa, al 5’ con il colpo di testa di Mazzola. Al 10’ Marchio rischia di mettere il terzo, ma una volta involatosi in area calcia addosso al portiere. Gol sbagliato gol subito: al 13’ Trabellini scappa, scarta Alìo e appoggia in porta. La Castellanzese non ci sta e mette l’acceleratore. Al 29’ Esposito calcia dal limite, con Alborghetti che in tuffo salva. Alncor al 35’ El Kabbour da due passi non trova il gol vittoria. Gli ospiti ci provano fino alla fine ma poi si devono accontentare del pareggio.

PONTE SAN PIETRO – CASTELLANZESE 2-2 Marcatori: 15′ Esposito, 34′ Ferreira Pinto; st: 5′ Mazzola, 13′ Travellini Ponte San Pietro: Alborghetti E, Alborghetti M, Zambelli (45′ st Kritta), Trajkovic, Mandelli, Simonetto, Ruggeri, Solcia, Travellini, Ferreira Pinto, Canalini (21′ st El Kabbou). A disposizione: Noris, El Kabbou, Rota, Kritta, Spinedi, Locatelli, Milesi, Capelli. All: Mignani Castellanzese: Alìo, Marchio (43′ st Rudi D), Mazzola, Perego, Alushaj, Marcone (17′ st Bigioni), Chessa, Esposito, Gibellini (38′ st Rudi R), Fusi, Ghilardi (38′ st Corti). A disposizione: Colnaghi, Rudi D, Rudi R, Bigioni, Florindo, Sestito, Banfi, Corti. All: Mazzoleni Arbitro: Moretti di Valdarno (Campanella – Damiano)

CLASSIFICA: Pro Sesto 54; Legnano 50; Scanzorosciate 46; Arconatese 44; Folgore Caratese 43; Tritium, NibionnOggiono 42;, Sondrio 41; Brusaporto, Seregno 39; Virtus CiseranoBergamo 35; Castellanzese 35; Virtus Bolzano 34; Ponte San Pietro 33; Caravaggio 32;Villa Valle 29; Levico 28; Milano City 22; Dro, Inveruno 17.

RISULTATI: Arconatese – NibionnOggiono 1-4; Caravaggio – Levico 1-1; Dro – Virtus Bolzano 0-3; Inveruno – Milano City 1-2; Ponte San Pietro – Castellanzese 2-2; Pro Sesto – Legnano 3-2; Scanzorosciate – Folgore Caratese 0-1; Seregno – Virtus CiseranoBergamo 2-1; Sondrio – Tritium 1-1; Villa Valle – Brusaporto 2-1.