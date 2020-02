Lorenzo Radice è ufficialmente il re del centrosinistra

Lorenzo Radice, 39 anni, è il candidato della coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Legnano Popolare, RiLegnano e Insieme per Legnano. Da un paio di giorni, la notizia veniva data certa negli ambienti politici, ma mancava l’ufficialità. Oggi, sabato 8 febbraio, un comunicato ha confermato le indiscrezioni. (Foto LegnanoNews.com)

Radice è responsabile del coordinamento e della realizzazione della progettazione strategica della Fondazione Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone. E’ stato consigliere comunale con la lista civica Insieme per Legnano, sia in maggioranza che all’opposizione. Si era dimesso nel 2016, lavorando alla ricandidatura di Alberto Centinaio. Intensa la sua attività in ambito sociale, che l’ha reso particolarmente apprezzato in ambito cattolico.

Novità nella novità, la presenza nella coalizione di Legnano Popolare, partito emanazione di Alternativa Popolare che assume una “connotazione moderata”, come impone la sua storia nella politica locale. Mancano, rispetto a diverse riunioni di coalizione, sia Art.1, che non condivide la modalità con la quale si è arrivati al nome del candidato Radice, sia il Movimento 5 Stelle, adesso indeciso tra Costituente civica e i Verdi.