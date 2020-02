Molgora in diretta Facebook per i consigli anti contagio

Da come lavarsi le mani a come disinfettare le superfici: i consigli per prevenire il contagio e le ragioni alla base delle ordinanze in vigore in questi giorni in un video realizzato e postato in diretta su Facebook.

Lo ha fatto il sindaco di Angera, Alessandro Molgora, per ricordare ai cittadini le regole base che possono contribuire a contenere la diffusione della malattia.

Il video, postato sulla pagina del primo cittadino, di professione chirurgo ortopedico all’ospedale di Angera, si può rivedere qui: