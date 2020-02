Anticipato a martedì 4 febbraio alle ore ore 20.30 nel salone consiliare di Palazzo Estense l’incontro gratuito “I nativi digitali non esistono” con Laura Petrini, consulente pedagogica CPP, su come educare i figli all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Si tratta del quinto incontro della “Scuola genitori” inaugurata ad ottobre dal noto pedagogista Daniele Novara, fondatore del CPP (Centro psico pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti), promotore dell’iniziativa assieme alla cooperativa “La Casa davanti al sole”.

Si sente continuamente parlare di generazione touch: bambini e ragazzi sono immersi in una realtà fatta di telecomandi, smartphone, tablet, pc, connessioni, ebook e app.

Per la prima volta nella storia siamo di fronte a un vero e proprio gap generazionale: in tema di mondo virtuale e social network spesso sono i giovani ad aver qualcosa da insegnare agli adulti. È un’idea che affascina e spaventa. E soprattutto i genitori si trovano di fronte a una nuova sfida: esiste una misura educativa nella gestione delle nuove tecnologie?

Secondo il CPP e Laura Petrini è necessario definirla, per non perdere il ruolo e la responsabilità formativa e per tutelare i figli da un’invadenza decisamente eccessiva.

A questo servirà l’incontro del 4 febbraio il quinto e il penultimo della “Scuola genitori” che sarà chiusa martedì 3 marzo, stesso posto e stessa ora, dal pedagogista Massimo Lussignoli con una serata dedicata a “Il ruolo educativo del padre”, né autoritario, né amico: c’è un’altra possibilità.

Gli incontri si terranno nel salone estense del Palazzo comunale di Varese, in via Sacco.

Per le prenotazioni scrivere a scuolagenitori@lacasadavantialsole.org.

Per maggiori info: 328 2796544.