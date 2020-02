Open day all’Its Incom con presentazione e laboratori

Un Open Day per conoscere e testare direttamente il percorso di alta formazione. È l’offerta che la Fondazione Its Incom propone venerdì 14 febbraio. Dalle 14:30 presso la sede del Campus 3 di Reti, in via Fratelli Cairoli 1/a a Busto Arsizio è in programma la presentazione dei 6 diversi corsi post diploma che riguardano le varie discipline dell’Information and Communication Technology.

Sono previste attività di laboratorio per comprendere appieno la principale caratteristica degli ITS come alternativa al più classico percorso universitario così come all’ingresso diretto nel mondo del lavoro.

Ai ragazzi verrà data l’opportunità di seguire i LAB e ottenere un’anteprima delle materie che potranno approfondire durante il successivo biennio, per i corsi ITS, o singola annualità, per quelli IFTS. Intelligenza artificiale e programmazione, processo creativo e strategia di marketing multichannel saranno i titoli dei 3 LAB che verranno proposti per aiutare i ragazzi a capire se possano essere proprio questi corsi ad offrire le risposte alla loro ambizione professionale.

Si tratta di percorsi che nel corso degli ultimi anni hanno saputo conquistare credito e attenzione da parte delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale, proprio perché orientati ad una preparazione pratica, resa possibile da un corpo docenti che è composto in larga misura da professionisti e operatori del settore. Un modello apprezzato dalle aziende, spesso coinvolte con ruoli di soci fondatori o partner degli stessi enti formativi.

Le percentuali di inserimento lavorativo degli ITS sfiorano, a livello nazionale, l’80% con punte, per quelli lombardi, del 95%.

I percorsi della Fondazione Its Incom si muovono su tre direttrici: Sviluppo software, Progettazione e sicurezza delle Reti e Digital Marketing, rispondendo in questo modo a una richiesta che nel corso dei prossimi 3 anni avrà necessità di trovare almeno 40 mila operatori qualificati da inserire nel solo ambito ICT.

Quello del 14 di febbraio sarà il primo dei tre Open Day previsti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Per conoscere tutte le opportunità che la Fondazione ITS Incom può offrire non resta dunque che partecipare all’Open Day iscrivendosi alla pagina www.itsincom.it/open-day-2020