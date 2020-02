Playoff accorciati, la Federazione dice sì

La richiesta è partita dai club della Italian Hockey League in direzione Federazione. Poche ore e la risposta è arrivata, in maniera positiva.

Cambiano così date e modalità della prima fase dei playoff, i quarti di finale. I Mastini avrebbero dovuto ospitare Caldaro nella serata di giovedì 27 febbraio, ma la vicenda Coronavirus ha rovinato i piani.

Da qui la richiesta delle società e il nuovo calendario: si parte il 3 marzo e i quarti di finale si giocheranno al meglio delle cinque partite, non più delle sette come inizialmente previsto.

Questo il comunicato della Federazione:

A seguito della situazione venutasi a creare in alcune Regioni del Nord Italia, per l’emergenza Coronavirus, la partenza dei playoff della Italian Hockey League con la disputa dei quarti di finale subirà una modifica sia per le date (inizio 3 marzo – Gara 1) sia nella modalità di svolgimento degli stessi quarti (best-of-five).

In particolare, con la delibera d’urgenza del Presidente FISG, sentito il parere favorevole del Consigliere di Settore e vista la proposta unanime delle Società di IHL, è stata approvata la riduzione dei quarti di finale dei play off IHL da 7 partite a 5 con inizio martedì 03 marzo 2020 (da giocarsi quindi al meglio delle 5 partite e non delle 7).

Le semifinali e le finali playoff della Italian Hockey League rimarranno al meglio delle 7 partite.

Pertanto questo è il programma della prima gara dei quarti di finale

Gara 1 – Martedì 3 marzo 2020 – Formula Best-of-five

HC Merano (1°) – Alleghe Hockey (8°)

HC Brixen/Bressanone (4°) – ValpEagle (5°)

HC Varese (2°) – SV Kaltern/ Caldaro (7°)

Hockey Pergine Sapiens (3°) – HC Eppan/Appiano (6°)

Altre date dei quarti di finale playoff della IHL

Gara 2: 5 marzo

Gara 3: 7 marzo

Eventuale Gara 4: 10 marzo

Eventuale Gara 5: 12 marzo