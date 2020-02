Quinta stagione di “Lakescapes”

I comuni di Meina, Lesa, Castelletto Ticino e Dormelletto e le città di Baveno e Stresa, insieme alla Compagnia di musica-teatro Accademia dei Folli, sono orgogliosi di presentare la quinta edizione di Lakescapes – Teatro diffuso del lago, con 17 appuntamenti tra febbraio e dicembre dislocati su tutto il territorio del Lago Maggiore.

Nel 2020 il Lago e le sue terre tornano a essere il palcoscenico naturale di spettacoli, concerti e meravigliose “follie” itineranti. Il calendario di eventi spazia dalla musica al teatro e ogni appuntamento diventa uno strumento di valorizzazione del territorio e di diffusione della cultura grazie alla sinergia delle diverse realtà coinvolte. Un connubio vincente quindi tra cultura e territorio, che richiama il concetto di teatro popolare nella sua nobile accezione, ossia come luogo di dialogo, di scambio, di riflessione collettiva e di divertimento condiviso.

Il cartellone

La prima data da segnare in calendario è sabato 15 febbraio a Lesa con Mamma a carico, spettacolo di e con Gianna Coletti che fa parte di una serie di appuntamenti della rassegna denominati “Scena, femminile singolare” in cui le protagoniste sul palco sono donne.

Appartengono a questo filone anche No tu no (7 marzo, Castelletto Ticino), in cui Egidia Bruno rende omaggio a Enzo Jannacci accompagnata da Emanuele Nidi al pianoforte, e Io sono partigiana! (26 aprile, Castelletto Ticino) in cui Giovanna Rossi dà voce alle vite coraggiose delle donne che si sono schierate con i partigiani, dando un prezioso contributo alla Resistenza.

Tornano le notti bianche con L’Accademia dei Folli che propone Lupus in tabula il 27 giugno a Silvera (Meina) e The dark side of the man il 31 luglio a Castelletto Ticino. Appuntamento imperdibile dell’estate di Lakescapes è lo spettacolo in navigazione dedicato a Moby Dick,

riproposto dopo lo straordinario successo dell’anno scorso: il Lago Maggiore è il meraviglioso scenario di una riscrittura scenica del capolavoro di Melville, dove il pubblico stesso diventa l’equipaggio della celebre baleniera.

Diversi gli appuntamenti musicali con cui l’Accademia dei Folli traccia veri e propri ritratti di grandi artisti come B.B.King in Una notte in blues (19 giugno, Dormelletto), Fabrizio De André in Attenti al gorilla! (11 luglio, Baveno) Leonard Cohen in I’m your man (8 agosto, Stresa), Tom Waits in Wild years (26 settembre, Meina) e Francesco Guccini in Canzoni delle osterie fuori porta (14

novembre, Meina). Spazio anche alla grande prosa teatrale con Dall’altra parte (23 maggio, Lesa), studio sull’omonima pièce di Ariel Dorfman che racconta la surreale vita di Atom e Levana che, nel dopoguerra, si trovano con la loro casa divisa dalla linea di confine tra due stati.

Due appuntamenti sono dedicati alle “Risate in villa”: Il bar sotto il lago (20 giugno, Lesa) in cui l’Accademia dei Folli parte dalle pagine di Stefano Benni per costruire mondi e situazioni immaginarie che contengono una forte satira sulla società italiana degli ultimi decenni e Il cabaret milanese (10 luglio, Stresa) dove Gaber, I Gufi, Jannacci, Nanni Svampa e Cochi e Renato sono i compagni di viaggio di uno spettacolo in equilibrio tra musica e parole, tra teatro e canzone.

L’ultima data in calendario è la serata del 31 dicembre con Capodanno in scena in cui l’Accademia dei Folli propone un evento speciale a Lesa per festeggiare la conclusione dell’anno e della stagione.

Confermato il servizio di prevendita su www.ticket.it . Anche quest’anno infatti i biglietti degli spettacoli saranno acquistabili in anticipo online. Il calendario completo di Lakescapes 2020 è disponibile sul sito dell’Accademia dei Folli ( www.accademiadeifolli.com ). L’ingresso a tutti gli spettacoli – ad esclusione degli eventi speciali – costa € 15, in prevendita € 12 + diritti. I bambini fino a 10 anni pagano € 6.

L’ingresso a Mody Dick costa € 30 e quello alla Notti Bianche € 15 + diritti, entrambi acquistabili esclusivamente tramite la piattaforma ticket.it.

Gli spettacoli Io sono partigiana! e Attenti al gorilla! sono a ingresso gratuito.

Inoltre è possibile abbonarsi con diverse formule: 12 spettacoli a € 120, 6 spettacoli a € 60 e 4 spettacoli € 40. Gli abbonamenti si possono acquistare in biglietteria prima delle rappresentazioni e gli spettacoli scelti devono essere prenotati con un anticipo di 5 giorni scrivendo a prenotazioni@accademiadeifolli.com