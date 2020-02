Samaratese beccato a scaricare rifiuti nel bosco

«Beccato, questa volta ci siamo». Il sindaco di Samarate Enrico Puricelli è soddisfatto, dopo che le fototrappole installate nelle zone boschive hanno – per la prima volta – “pizzicato” una persona che abbandonava rifiuti.

L’uomo – residente proprio a Samarate – è stato fotografato dalle fotocamere mobili e automatizzate in un bosco al margine della strada che porta a Cascina Elisa, via Monte Berico. Beccato «per quattro rifiuti, un po’ di bottiglie», a dimostrazione di come a volte l’odioso fenomeno dell’abbandono di rifiuti non si misuri neppure con grandi quantitativi o rifiuti particolarmente pericolosi, ma solo con la pigrizia.

«L’attività di monitoraggio con l’uso di questi dispositivi è in atto sul territorio comunale grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Genieri di Samarate, capitanati da Iuri De Tomasi, in stretta sinergia con il Comando di Polizia Locale. I sensori delle tredici telecamere in dotazione, sono in grado di ‘vedere’ anche in orari notturni. Il tutto, ovviamente, avviene nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

Va detto che l’uso delle fototrappole era stato annunciato molto tempo fa e più volte era stata sollevata la questione dell’effettivo utilizzo. In ogni caso: ora c’è la prova che funzionano. «L’attenzione è alta. La difficile battaglia contro l’abbandono dei rifiuti continua».