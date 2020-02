Sfascia le auto e ferisce una persona, condannato a 2 anni

Brandiva una catena e, usandola come frusta, ha iniziato a danneggiare le auto in sosta. È quello che è successo domenica pomeriggio in via Cavuor a Legnano quando un uomo di 34 anni ha seminato il panico.

L’uomo, dominicano senza fissa dimora, nel suo girovagare ha però anche ferito un uomo. Si tratta di un altro uomo, classe 1976, che era all’interno dell’abitacolo di una vettura colpita e che è stato investito dalle schegge di vetro.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Carabinieri di Legnano che hanno fermato l’uomo in evidente stato di ebbrezza. Un’attività non facile dal momento che l’uomo ha certo di scagliarsi contro i militari.

È stato quindi portato in carcere e da lì in Tribunale dove oggi, lunedì 3 febbraio, è stato processato per direttissima. Per le accuse di danneggiamento, resistenza e lesioni è stato quindi condannato a 2 anni e 1 mese di reclusione.