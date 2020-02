Si ribalta con l’auto, ferito un uomo di 53 anni

Una macchina si è ribaltata in via XXIV maggio a Canegrate per cause ancora in fase di accertamento.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 22.45 in una delle vie centrali della città.

L’uomo alla guida, un 53enne, è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa di Legnano e trasportato in ospedale in codice verde, quindi con ferite di lieve entità.