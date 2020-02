Un nuovo logo per il liceo Cairoli

Campeggia già sui social del Liceo “Cairoli”: è il nuovo logo realizzato da Chiara Stragapede della classe 5G.

“Complimenti a Chiara – si legge in un post pubblicato questa sera sulla pagina Facebook del Liceo – che con il suo logo intitolato “Cittadini del mondo”, ha vinto il concorso indetto per donare al nostro Liceo una nuova identità visiva. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato presentando una proposta, ognuno con una storia, un ideale e un tratto creativo non indifferente”. L’hashtag è #CairoliÈCasa