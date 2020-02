A Varese una strada per l’alpino Nelson Cenci

Con Varese ebbe un legame profondo. E adesso, la città Giardino è pronta a dedicargli una via. Domenica 23 febbraio il Gruppo Alpini di Varese riabbraccerà Nelson Cenci: scrittore, combattente nella Seconda Guerra Mondiale. A Varese fu primario del reparto di otorinolaringoiatria e docente universitario; ora avrà una via a suo nome nei pressi dell’ospedale del Circolo. E per l’occasione sarà presente il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero con gli Alpini di diverse sezioni, insieme alle autorità cittadine e ai famigliari del tenente e medico.

Cenci fu il protagonista delle narrazioni de ‘Il sergente della neve’ scritto dal compagno d’armi Mario Rigoni Stern e, fra i pochi sopravvissuti a quella tragedia, partecipò più volte alla salita al Sacro Monte nel ricordo della battaglia di Nikolajewka.

La giornata inizierà alle 9 con il ritrovo in via San Michele del Carso; alle 9:30 l’inizio della manifestazione con l’alzabandiera. Alle 10:30 ci sarà l’ammaina bandiera e, quindi, la messa nella cappella dell’Ospedale. Seguirà il rinfresco.