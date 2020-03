500 mascherine in regalo al comune di Ternate

500 mascherine chirurgiche usa e getta pronte per essere distribuite. È il regalo che la Emmetec srl ha consegnato al comune di Ternate martedì 24 marzo. Un gesto di solidarietà importante che il titolare Davide Maraffino ha voluto compiere per aiutare la comunità del suo paese vista la difficoltà nel reperire nuove mascherine.

«Per conto dell’intera cittadinanza – commenta il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – ringrazio di cuore Davide Maraffino e il suo staff per aver dimostrato ancora una volta la vicinanza a Ternate in un periodo così difficile e surreale, per aver messo a disposizione della collettività le sue doti imprenditoriali e il suo gran cuore che l’hanno sempre contraddistinto».

Questo dono costituirà il primo lotto di mascherine protettive che l’amministrazione metterà a disposizione delle forze dell’ordine e della Protezione civile comunale. Inoltre, sempre in base alla disponibilità, le mascherine potranno essere richieste anche dai cittadini di Ternate che per motivi di lavoro, salute o necessità dovranno spostarsi dalla propria abitazione.