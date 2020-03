Agente positivo al Coronavirus, una squadra in quarantena a Malpensa

Un agente contagiato da Coronavirus a Malpensa e un’intera squadra della polizia di frontiera in quarantena. La notizia ha iniziato a girare da venerdì, ulteriore fronte di preoccupazione tra le centinaia di persone ancora al lavoro nell’aeroporto di Milano Malpensa e preoccupate per la mancanza di adeguati strumenti di protezione individuale.

Il caso del poliziotto positivo ha subito sollevato anche le proteste del sindacato. “Ci hanno proibito di usare guanti e mascherine, quelle che hanno dato ai capi turno, non sono state distribuite ai colleghi” denuncia il Siap, una delle sigle autonome di Polizia. “Adesso uno è finito all’ospedale e hanno messo in quarantena tutta la sua squadra compresi altri che hanno avuto contatti con questo povero ragazzo”.

“Sono stati dati i dispositivi di protezione individuale ai capi turno con divieto di usarli a meno che non ci si trovasse di fronte un caso conclamato di contagio – dice il segretario regionale, Dino Rizzi – Vietato usare anche quelli che i colleghi si compravano privatamente, per non ‘generare panico tra i passeggeri’“.

L’agente è in ospedale e l’intero turno – 18 persone – è ora in quarantena precauzionale.

Il tema dell’aeroporto è delicato: a mezzanotte tra domenica e lunedì, anche formalmente, chiude Linate e Malpensa resta unico scalo Sea attivo. Arrivano ancora pochi aerei passeggeri, tra cui molti charter che riportano italiani che erano in vacanza in giro per il mondo. E soprattutto l’aeroporto di Malpensa resta operativo per le merci, legame indissolubile per diverse ragioni (prime fra tutte: il cibo, il medicale e il famaceutico).

Resta però alta la preoccupazione dei lavoratori, ancora troppo spesso sprovvisti di adeguate protezioni. Nel frattempo si è intervenuti almeno con nuove modalità organizzative, ad esempio sull’uso di spogliatoi e trasporti interni. Il sindacato Cub Trasporti ha distribuito invece moduli per contestare formalmente al datore di lavoro la mancata applicazione delle necessarie precauzioni.