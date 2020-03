Aria di primavera al Sacro Monte, anche in quarantena

Arrivano dal Sacro Monte di Varese delle belle foto di pace, che ci ricordano che la primavera, comunque, sta arrivando, e la natura prosegue imperterrita nei suoi ritmi.

A mandarle è Anna Maria, una lettrice che è li in quarantena come residente «Nelle foto che ho scattato in questi giorni vi sono i fiori, il cielo e qualche veduta da casa – spiega Anna Maria – Qui non si vede mai nessuno, salvo qualche auto di chi per motivi vari deve scendere in città e gli autobus di linea che passano regolarmente. Per ora non ho ancora verificato gli orari dei passaggi, ma credo che non dovrei avere problemi se ne avessi la necessità».

Una situazione molto diversa da tante altre “clausure forzate”: «In effetti mi sento parecchio fortunata ad abitare in questo luogo – continua la Lettrice – Anche se un po’ isolato e in questa stagione non molto comodo, però si ha il vantaggio di vivere a contatto con la natura e, anche se si è costretti alla quarantena, quasi non ci si accorge perché basta uscire dalla porta di casa per essere a contatto col verde e, anche restando nel proprio giardino, il panorama è bellissimo».

Le immagini che ha mandato alla redazione sono dedicate a tutti i lettori: «Spero che le foto che unisco possano servire per lo meno a rasserenare chi per forza di cose deve restare in casa senza neppure un briciolo di giardino da godere e mi auguro che presto tutto questo possa finire così da vedere di nuovo il nostro Sacro Monte affollato di gente felice».