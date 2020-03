A Cassano passeggiate (anche col cane) a non più di 200 metri da casa

A Cassano Magnago niente più passeggiate con il cane troppo lontani da casa, niente più panchine dove sostare. È la decisione del sindaco Nicola Poliseno, con ordinanza che entra in vigore «a partire da domani» (venerdì 20 marzo) sempre nell’ottica della prevenzione del Coronavirus.

Polemizzando con i comportamenti poco rispettosi di alcuni, il primo cittadino cassanese aveva già fatto balenare ieri l’ipotesi di una limitazione degli spazi pubblici. Chi pensava ad una chiusura dei parchi si è trovato di fronte ad un provvedimento diverso:

L’ordinanza infatti «vieta l’utilizzo dei giochi e di tutte le attrezzature presenti in tutti i parchi e giardini pubblici»; vieta «l’utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale»; vieta «di passeggiare o fare attività fisica all’aperto oltre 200 metri di distanza dalla propria abitazione» (rimane ovviamente valida la regola di evitare assembramenti e mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone); vieta infine «di portare fuori casa gli animali da affezione per le loro esigenze fisiologiche oltre 200 metri di distanza dalla propria abitazione».

Oltre a questo l’ordinanza del sindaco ordina la chiusura del Cimitero, salvo che per le sepolture, che comunque devono essere svolte – da decreto della Presidenza del Consiglio – in forma privata.

«Gli spostamenti sono quindi consentiti solo per comprovate ragioni di lavoro , di salute o di necessità . Non è stato facile prendere questa decisione, ma ho l’obbligo (…anche morale) di preservare la salute pubblica. Ringrazio tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale (uniti sia maggioranza che opposizione) per avermi comunicato di condividere questa scelta».