Il Circolo Gagarin rimane chiuso: “Lo facciamo per il bene comune”

“Siamo chiusi fino a domenica 8 marzo compresa. Tutti gli eventi, i corsi e le attività quotidiane del Circolo sono sospese”. È arrivata via mail la comunicazione che, dopo la prima settimana di serrata, l’ingresso al circolo di via Galvani rimarrà serrato fino a domenica. Il luogo diventato un punto di riferimento per i giovani di Busto Arsizio ha infatti deciso di non sfruttare gli escamotage per pub e bar, nonostante le difficoltà.

“Potremmo discutere a lungo di normatività, gestione dell’emergenza e sensatezza o meno delle misure prese dalle autorità. Lo faremo -si legge nella comunicazione-. Potremmo anche discutere di come spazi come il nostro siano luoghi di assembramento per natura, difficilmente rimodellabili in altre forme. Potremmo discutere di molti aspetti legati a questa vicenda, ma oggi il punto centrale sembra essere solo uno: ridurre le possibilità di propagazione di un virus di cui si conosce ancora abbastanza poco”.

Da quella considerazione “se prendiamo per buono questo concetto, e noi ci siamo confrontati decidendo di prenderlo per buono e provando a cogliere il senso delle indicazioni diffuse e della situazione generale, allora preferiamo anteporre il bene comune, la salute di tutti, alle difficoltà che certamente stanno colpendo e colpiranno forte anche noi e i tanti spazi che come noi promuovono socialità e cultura, ciascuno pur con la sua forma. Poi penseremo a come riprenderci”.

Per tutte le informazioni sul Coronavirus, gli aggiornamenti e i consigli delle autorità clicca qui.