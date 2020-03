Compie 18 anni e organizza un party ma la polizia gli “rovina” la festa: 8 denunce

La festa di compleanno per i 18 anni di un giovane varesino è stata rovinata dagli Agenti delle Volanti della Questura di Varese. Infatti, ieri pomeriggio, nel corso dei controlli predisposti dal Questore di Varese, finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, personale delle Volanti si è imbattuto in un gruppo di giovanissimi che si sono ritrovati, per festeggiare il diciottesimo compleanno di un amico.

In particolare l’unità operativa, transitando da una via periferica della città, ha notato due ragazze e un ragazzo che, alla vista della macchina della polizia, allungavano il passo. Interpellati in merito alla loro presenza in quella via, i tre tergiversavano ma non riuscivano a giustificare il possesso di una busta regalo. Messi alle strette hanno riferito che quel regalo era per un amico che aveva organizzato la festa del suo diciottesimo compleanno che abitava poco lontano. I tre, tutti minorenni di cui due residenti fuori città, sono stati affidati ai genitori e deferiti per la violazione delle norme previste dal D.P.C.M. del 23 marzo scorso.

Sospettando che quei ragazzi non fossero i soli a partecipare alla festa di compleanno, gli Agenti si sono allontanati da quella zona per farci ritorno poco dopo. Al loro ritorno, gli operatori hanno individuato altri cinque ragazzi che, nonostante un principio di fuga, sono stati fermati ed identificati e, al termine degli accertamenti, denunciati per lo stesso reato.

Anche in questo caso i giovani avevano un regalo per il festeggiato: quest’ultimo, rimasto sconosciuto, difficilmente dimenticherà la sua festa di compleanno, non tanto per il traguardo del diciottesimo compleanno, ma per essere causa delle denunce agli amici dovute all’incosciente idea di organizzare la sua festa di compleanno, nonostante l’emergenza sanitaria in corso e il reale pericolo di contagio da COVID-19.