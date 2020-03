Controlli sulle strade, denunciati due ubriachi alla guida

Per l’intera giornata di ieri nell’intero territorio della compagnia Carabinieri di Busto Arsizio è stato svolto un servizio di intensificazione del controllo della viabilità stradale e del rispetto delle recenti disposizioni in tema di prevenzione del contagio da coronavirus. Il servizio si è svolto con posti di controllo e verifiche lungo le principali vie di comunicazione.

In tale contesto, sono stati denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza due soggetti, entrambi fermati alla guida della propria vettura in stato di ebrezza conseguente ad assunzione bevande alcoliche; entrambi post aperitivo, poco dopo le 18, e di ritorno – per quanto riferito – dalle rispettive attività lavorative (aspetto per entrambi in fase di accertamento; si tratta di un operaio ed un idraulico, 35 e 24 anni, uno di Busto l’altro di Legnano).

Nel medesimo contesto è stato segnalato alla competente autorità amministrativa, in quanto trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente di marijuana, un 19enne di Busto, che a seguito di perquisizione personale, fermo alle ore 19.30 circa nel parcheggio del centro commerciale Iper, è stato trovato in possesso gr. 1,2 marijuana.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente identificati 29 soggetti e controllati 12 veicoli.