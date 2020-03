Coronavirus, a Casciago nasce il “Pronto soccorso emotivo”

Un supporto psicologico per chi in questi giorni di isolamento si sente solo o non ha una rete famigliare che possa dare aiuto e sostegno.

È il nuovo progetto messo in campo dal Comune di Casciago, chiamato “Pronto Soccorso Emotivo”: una rete di professionisti a disposizione gratuitamente per aiutare con colloqui virtuali, via telefono o whatsapp al numero 3276692020, chi si ritrova senza nessuno, abbandonato a sè stesso.

«In questi momenti difficili non dobbiamo sottovalutare il disagio psicologico – spiega Mirko Reto, sindaco di Casciago -. Con questa iniziativa spero di dare supporto a chi ne ha bisogno».