Coronavirus, controlli sulle strade: due autocertificazioni sospette

Proseguono le verifiche sulle autocertificazioni di chi si sposta sulle strade e nelle stazioni varesine. Nel pomeriggio e nella serata di ieri i controlli sul contenimento hanno visto protagonisti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato: due i casi sospetti sui quali sono in corso attività di indagine; qualora le dichiarazioni rilasciate si rivelassero false scatterà il deferimento all’Autorità giudiziaria, così come stabilito dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I controlli, coordinati dal Comune e dalla Questura di Varese, sono stati svolti in piazza Monte Grappa, in viale Belforte e in altri punti della viabilità cittadina. Tre i casi per i quali, secondo i decreti, è autorizzato lo spostamento dalla propria abitazione: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute.