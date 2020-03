Crisi coronavirus, da Brusimpiano l’appello del sindaco: “Si proceda uniti”

Anche dalla piccola Brusimpiano si guarda con preoccupazione alla situazione che si creando nella zona di confine a causa della crisi indotta dall’epidemia di coronavirus.

«E’ stato sollevato il problema della tutela delle condizioni dei lavoratori frontalieri – dice il sindaco Fabio Zucconelli – La salute dei nostri lavoratori va tutelata insieme alle garanzie salariali e del posto di lavoro. In Italia abbiamo adottato misure straordinarie e dolorose, proprio per evitare la diffusione del contagio e tutelare la salute di tutti a partire dalle persone più fragili. Auspico che in tutta Europa vi sia omogeneità in queste misure, perché l’OMS ha definito questa situazione una pandemia che non riguarda, quindi, solo il nostro Paese».

«Al momento i diversi livelli istituzionali, i parlamentari del territorio e il Governo centrale hanno attivato una interlocuzione con la Confederazione Elvetica per una piena collaborazione e per evitare discriminazioni sui nostri frontalieri – conclude Zucconelli – Tutti i sindaci del territorio sono vigili ed attenti sul tema».