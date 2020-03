Invidia (M5s): “Chiudete il confine”

«Dopo le dichiarazioni di Conte, che si potrebbe considerare la chiusura completa del confine, visto come stanno le cose, credo che sia la cosa migliore da farsi». È questa la posizione del deputato del M5S Niccolò Invidia sul tema Coronavirus e lavoratori frontalieri. (foto: la dogana di Lavena Ponte Tresa)

«Nessun allarmismo – continua il parlamentare – ma faccio alcune considerazioni a riguardo: la Svizzera ha già chiuso molti confini, lasciandone aperti 13, dando poco spazio alla prefettura per organizzarsi e infatti si sono creati disagi pesanti per i lavoratori. Molti frontalieri sui giornali si sentono come carne da macello per l’economia svizzera – viste anche le dichiarazioni delle autorità bernesi che dichiaravano apertamente di aver chiesto all’Italia di proseguire nelle attività lavorative – e vorrebbero poter restare a casa. Questa è la percezione generale ed è chiesta a gran voce e la supporto».

«La Svizzera inoltre sta facendo pochi controlli sanitari e in questo momento ci sono in Ticino molti casi positivi, più che nei territori di Varese e Como messi insieme . A questo link ci sono i dati e alla fine loro continuano ancora a lasciare tutte le attività commerciali aperte, con i relativi rischi».

Secondo Invidia, inoltre, si stanno rischiando anche discriminazioni nei confronti degli italiani, non solo per i maggiori controlli che subiscono ma anche per i primi segni di razzismo che la popolazione locale sta mostrando e che vengono riportati online.

«Le istituzioni del Canton Ticino chiedono la chiusura – continua il deputato del M5S – ma questo punto solo Berna continua a propendere per l’apertura, un’opzione che oltre ad essere poco sicura è anche antieconomica sul lungo periodo».

LE SOLUZIONI

«Secondo me – suggerisce Invidia – si potrebbe chiedere la chiusura totale dei confini e quindi di lavorare in smart working per la maggior parte del personale, la cassa integrazione straordinaria per i frontalieri del settore secondario e il permesso di lavoro per il personale medico, ovvero circa 2000 frontalieri sul totale».

«Occorrebbe poi considerare – conclude il deputato – oltre al controllo dei doganieri, quello della Croce rossa per un check sanitario sulle poche persone che rimarrebbero a passare. Se diamo priorità alla sicurezza, diamo priorità alla stessa economia sul medio periodo. Le mezze misure non pagano, e infatti ci sono delle regole draconiane in tutta Italia, non vedo perché i territori di confine dovrebbero sottrarsi a questa condizione.

