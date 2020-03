La biblioteca di Varese arriva a casa con gli ebook

In questi giorni in cui si è forzatamente a casa, ci vorrebbero più libri da leggere.

Per chi è iscritto alla biblioteca civica di Varese questo è possibile senza muoversi di casa:il servizio di prestito delle Biblioteche del Comune di Varese anche in queste giornate, garantisce agli iscritti di poter accedere a oltre cinquemila titoli.

Sono infatti questi gli ebook a disposizione, scaricabili sul proprio dispositivo – computer, smartphone, tablet – da tutti coloro che, dal 2015, si sono iscritti al sistema bibliotecario comunale varesino, che comprende le strutture di via Sacco, San Fermo e Biumo Inferiore con la Biblioteca dei Ragazzi.

Per accedere al sistema di prestito occorre collegarsi alla piattaforma MediaLibraryOnLine, che ha una pagina dedicata a Palazzo Estense: https://varese.medialibrary.it.

BIBLIOTECA DI VARESE A CASA: COME SI FA

Il servizio è già disponibile per tutti coloro che si sono registrati negli ultimi cinque anni al sistema bibliotecario comunale: come username bisogna inserire il proprio codice fiscale e come password la propria data di nascita con giorno, mese e anno separato da uno slash (esempio: 17/11/1993). Una volta effettuato l’accesso sarà possibile cambiare la propria password.

Una volta entrati, si possono scaricare fino a 6 titoli al mese (inteso come mese solare); ogni link ha validità per 15 giorni. Attualmente sono disponibili cinquemila titoli, cui va aggiunta la collezione “open” non coperta da diritto d’autore, quindi quella che comprende i grandi classici.

La piattaforma MLOL consente la lettura degli ebook in formato epub e, pertanto, non è possibile scaricare i libri sui dispositivi Kindle: è possibile però scaricare un app dedicata, MlolReader, disponibile su Ios e Android.

Nei prossimi giorni, infine, verranno date indicazioni per quanti non sono ancora iscritti al sistema bibliotecario comunale o per quanti, registrati oltre cinque anni fa, non hanno ancora gli accessi alla MediaLibraryOnLine.