Decine di audiolibri e quasi 3mila ebook per bambini

Anche bambini e ragazzi di Varese possono accedere alla biblioteca virtuale messa a disposizione dal Comune di Varese.

Il servizio è attivo per tutti gli utenti iscritti alle biblioteche comunali, inclusa la Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari” di via Cairoli che ha da offrire ai piccoli utenti tantissime risorse, a partire dai 700 titoli propri che si quadruplicano grazie alla collezione “open” che integra le disponibilità con tanti altri libri in diverse lingue.

In totale sono 2799 le fiabe a disposizione e 85 gli audiolibri (per lo più grandi classici letti da gradi attori) da poter sfogliare o ascoltare online oppure da scaricare sui propri dispositivi (al massimo sei titoli al mese, proprio come accade con i libri in carta e inchiostro in biblioteca).

COME PARTECIPARE

Per accedere al servizio occorre collegarsi alla piattaforma MediaLibraryOnLine, che ha una pagina dedicata a Palazzo Estense: https://varese.medialibrary.it.

Il servizio è attivo per tutti coloro che si sono registrati negli ultimi cinque anni al sistema bibliotecario comunale (per tutti gli altri sarà comunicata nei prossimi giorni una procedura per la registrazione via web).

Username: è il codice fiscale del tesserato (anche se bambino)

Password: la propria data di nascita con giorno, mese e anno separato da uno slash (esempio: 17/11/2013). Una volta effettuato il primo accesso sarà necessario cambiare la propria password.

Ogni titolo scaricato (per un massimo di 6 al mese) corrisponde a un link, che sarà valido per 15 giorni: tanto è il tempo a disposizione per leggere il libro.

La piattaforma MLOL consente la lettura degli ebook in formato epub e, pertanto, non è possibile scaricare i libri sui dispositivi Kindle: è possibile però scaricare un app dedicata, MlolReader, disponibile su Ios e Android.