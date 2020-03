La Lega non ci sta: “Il sindaco ha scelto da solo. Non condividiamo la scelta”

Emerge qualche crepa all’interno della maggioranza di Cardano al Campo. Dopo la nomina del nuovo assessore ai lavori pubblici Vito Rosiello – imprenditore con un passato nella politica locale tra le file del PSI – la Lega si è esposta per distanziarsi. «Non abbiamo condiviso la scelta» ha scandito il segretario della circoscrizione Mario Cervini.

«La scelta è stata presa da Colombo e basta, noi abbiamo espresso parere contrario» ha detto Cervini. La delusione, che il segretario non nega, non è dovuta alla persona. «Io, personalmente, non lo conosco, quindi non esprimo giudizi. Ho sentito questa mattina il sindaco e mi ha garantito che si tratta di una persona competente e adatta al ruolo. Ma, per tutta la Lega, si tratta di una persona legata a un passato dal quale il partito si voleva discostare».

«Nessuna crisi, ma bisogna rivedere i rapporti»

Vito Rosiello in Municipio con Maurizio Colombo

Cervini esclude subito l’ipotesi di sfiducia al sindaco, visto il delicatissimo periodo dovuto all’emergenza coronavirus. «In questo momento sarebbe folle, non ci pensiamo nemmeno». «In realtà – aggiunge – non sarebbe comunque la nostra intenzione. Come in un matrimonio, non ci si separa dopo un litigio. Però bisogna rivedere i rapporti, e le modalità con cui si prendono le decisioni».

«Speriamo di chiarirci al più presto» ha aggiunto, escludendo il conflitto d’interessi come causa del malumore: «Su quello abbiamo fiducia nelle parole del sindaco. Anche a Oggiona Santo Stefano c’era un assessore con una situazione simile. Non c’è mai stato alcun problema: il consigliere non ha mai toccato questioni che lo ponessero in conflitto»