Per la spesa i cittadini di Vedano possono andare a Malnate

Il sindaco di Vedano Olona, Cristiano Citterio, ha chiarito nella newsletter del comune che «Nelle more della pubblicazione delle FAQ di interpretazione del DPCM del 22 marzo 2020 #iorestoacasa, a cui si rimanda per completezza e competenza, si precisa che, in accordo con il sindaco di Malnate e sentite le Forze di Polizia territorialmente competenti, considerando che le attività commerciali per la vendita di beni di prima necessità sul territorio di Vedano Olona non sono sufficientemente dimensionate per rispondere alle esigenze della popolazione, può essere considerato motivo di assoluta urgenza la spesa settimanale presso gli esercizi aperti nel territorio di Malnate, limitatamente allo spostamento e al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle operazioni. Nel frattempo si verificherà la disponibilità di altri comuni del territorio a condividere questa interpretazione nel rigoroso rispetto della legge e delle prescrizioni in materia di prevenzione sanitaria».