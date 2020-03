Legambiente ferma le ruspe sulla Collina del San Michele

I lavori alla Collina San Michele sono sospesi, almeno per ora. La sezione Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese annuncia sulla sua pagina Facebook che: “Il presidente della seconda sezione del TAR di Milano ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del permesso di costruire (Collina San Michele) salva l’esecuzione di lavori necessari alla messa in sicurezza dell’area. L’udienza al TAR, in cui verrà approfondita la vicenda, si terrà il 9 Aprile 2020 (Covid-19 permettendo)”.

In sostanza, le ruspe che da alcuni giorni si muovono sulla collina si devono fermare, almeno fino al 9 aprile quando si terrà l’udienza cautelare che deciderà se confermare la sospensione dei lavori. Ad ogni modo, anche in quel momento, si tratterebbe di una decisione provvisoria, in attesa del giudizio definitivo.

La sezione locale di Legambiente, assistita dal legale Andrea Civati, aveva annunciato fin dall’inizio il suo ricorso al TAR contro il permesso di costruire sul colle che si affaccia sul porto di Laveno Mombello. Lo scorso primo agosto ha organizzato una assemblea pubblica per spiegare la propria posizione e spiegare quanto stava accadendo.

In quell’occasione aveva lanciato anche un messaggio a tutti i presenti chiedendo un sostegno, anche dal punto di vista economico per le spese legali che sta affrontando, cosa che ancora oggi è possibile fare.

