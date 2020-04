Collina San Michele, il TAR ferma i lavori

I lavori di costruzione alla collina del San Michele di Laveno Mombello sono stati sospesi, almeno fino al 14 luglio. A comunicarlo è la sezione di Legambiente di Laveno Mombello e Luino che nei mesi scorsi ha presentato ricorso al TAR e che ieri, venerdì 10 aprile, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Comunichiamo che è da poco stata resa nota l’ordinanza con la quale il TAR di Milano ha confermato la sospensione cautelare di tutti gli atti impugnati e in particolare del permesso di costruire, fissando l’udienza di discussione del merito dell’impugnazione al 14 luglio 2020. Il Collegio non è entrato nel dettaglio della vicenda, ma ha ritenuto non apertamente privo di fondamento quanto da noi manifestato anche in considerazione della rilevanza dei valori ambientali e paesaggistici in gioco. Si tratta certamente di un primo passo positivo, che ferma le attività di cantiere in corso, ma che andrà confermato nelle fasi successive del procedimento. Questa è anche l’occasione per augurare Buona Pasqua ai soci, a tutti coloro che ci hanno sostenuto e continueranno a farlo e a tutta la cittadinanza.”

In sostanza, i lavori di costruzione sono sospesi in via cautelare fino al 14 luglio, quando si terrà una successiva udienza. Soddisfazione da parte dell’associazione ambientalista che è seguita nella vicenda all’avvocato Andrea Civati e che fin dall’inizio si è battuta per fermare le ruspe sulla collina che si affaccia sul Verbano.