Non solo l’Ite Tosi, ecco le scuole che si sono “trasferite” on line

Non solo l’Istituto tecnico economico Tosi ha attivato le lezioni a distanza in questi giorni di sospensione a causa dell’allarme sanitario legato al coronavirus. Scuole superiori, scuole medie e didattica per i bambini della primaria anche in altre realtà educative cittadine. Tra questi c’è l’Istituto comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio che ha attivato il registro elettronico per scaricare i compiti da far fare ai ragazzi.

L’istituto Galileo Galilei, sempre a Busto Arsizio, ha attivato i collegamenti webinar già lunedì scorso per i ragazzi delle medie con appuntamenti live calendarizzati subito per tutta la settimana.

Al Collegio Rotondi di Gorla Minore lezioni in videoconferenza per gli studenti delle superiori e c’è anche la messa in streaming



I bambini delle scuole elementari Chicca Gallazzi hanno anche loro programmi dedicati all’apprendimento da casa. Ecco come si sopperisce alla mancanza temporanea della scuola.