Secondo caso di Coronavirus a Ternate

Un secondo caso di Covid-19 è emerso a Ternate. Lo ha comunicato il sindaco Lorenzo Baratelli con una lettera lunedì 30 marzo, dopo essere stato informato dalla prefettura di Varese della presenza di un altro cittadino positivo al tampone.

La persona contagiata è stata ricoverata in ospedale e le sue condizioni al momento sono stabili.

Il totale dei contagi nel comune di Ternate sale quindi a due, ma il Sindaco è soddisfatto di come la comunità si è comportata nel corso delle ultime settimane.

«E’ in questo momento difficile – commenta il sindaco Lorenzo Baratelli -, che voglio complimentarmi con i cittadini di Ternate per il rispetto delle regole che stanno mantenendo e per il loro buon senso. Allo stesso tempo, voglio però esortare a proseguire in questo modo, senza abbassare la guardia, consapevoli che lo sforzo di ciascuno di noi darà presto risultati positivi».