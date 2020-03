Servizi essenziali, ecco come cambiano a Castellanza

«Castellanzesi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Richiamo il vostro senso civico e di responsabilità». Si appella direttamente ai suoi concittadini il sindaco Mirella Cerini in un video nel quale spiega le modifiche dei servizi essenziali previsti in questi giorni a Castellanza.

Tra le cose più rilevante il sindaco spiega che sui rifiuti «sto notando un comportamento della cittadinanza poco consono con persone che abbandonano i rifiuti nei cestini» e per questo «vi chiedo di continuare a farla seguendo le indicazioni». Novità anche per il trasporto pubblico locale: «abbiamo sospeso le corse in orario diurno, mentendo solo quelle a mattino e sera che servono per il lavoro».

Ritiro dei sacchi della spazzatura, accesso alla piazzola dei rifiuti, servizi in posta e banche: tutte le modifiche che hanno interessato il comune sono racchiuse nel video che potete vedere cliccando qui.