A Tradate mercato sospeso fino a nuovo ordine

Niente mercato a Tradate almeno fino al 3 aprile.

Per i cittadini tradatesi e per le molte persone che non mancano mai l’appuntamento con le bancarelle nel grande piazzale a fianco della Varesina, sarà un giovedì inusuale, purtroppo solo il primo di altri simili che verranno.

L’Amministrazione comunale conferma lo stop alle bancarelle da domani e sino alla fine dell’emergenza Coronavirus, dunque, stando all’ultimo decreto del presidente del Consiglio, almeno fino al 3 aprile.

Poi si vedrà, in base a nuove disposizioni e all’evoluzione di questa emergenza.