Ubriachi importunano una giovane, un arresto e due denunce per decreto coronavirus

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Castellanza, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale un 30enne di nazionalità pakistana, residente a Cerro Maggiore, disoccupato, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta di ausilio pervenuta dagli agenti della polizia locale per una persona evidentemente ubriaca che si rifiutava di sottoporsi a qualsiasi controllo ed identificazione.

L’uomo, alla vista della pattuglia dell’Arma, ha tentato di darsi alla fuga, venendo però bloccato; nessun operatore di polizia è rimasto ferito.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di appurare che il soggetto, insieme ad un connazionale, pochi minuti prima aveva infastidito, sfruttando la scarsissima presenza di persone nella zona a seguito del decreto del Governo per limitare il contagio da Covid-19, una giovane ragazza all’interno di un’area cani comunale.

L’uomo arrestato ed il connazionale, un coetaneo anch’egli residente a Cerro Maggiore, sono stati anche denunciati in quanto non hanno saputo fornire giustificazioni circa la loro presenza in loco valide ai sensi del d.p.c.m. del 9 marzo 2020. Per il soggetto arrestato è stata celebrata l’udienza direttissima in tribunale a Busto Arsizio questa mattina.