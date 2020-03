Un terzo caso a Viggiù, lo comunica il sindaco

Il sindaco di Viggiù Emanuela Quintiglio ha comunicato che è stato riscontrato un terzo caso di contagio da coronavrus in paese.

«I familiari di un nostro concittadino mi hanno confermato la positività al Covid-19 di un loro caro che si trova ora ricoverato in condizioni preoccupanti», scrive il sindaco.

Emanuela Quintiglio nel dare la notizia esorta i suoi concittadini a stare tranquilli e uniti: «Vi chiedo di unirvi a me nel sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento di profonda angoscia. Ribadisco che Ats procede ad individuare i soggetti da isolare, pertanto chi non è stato contattato non ha ragione di avere timori ulteriori rispetto a quelli che ciascuno, legittimamente, ha in questo peculiare frangente. E’ il momento di sostenerci l’un l’altro e di darci, a distanza, una mano quanto più possibile mettendo da parte egoismi ed allarmismi e rispettare rigorosamente le disposizioni di legge».