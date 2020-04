Anche il sindaco di Trezzo tra i pazienti Covid in cura all’ospedale di Cuasso

L’ospedale di Cuasso al Monte, dopo anni di attività ridotta, in due settimane ha visto riaprire i tre piani del padiglione Medicina attivando in totale quasi 150 letti destinati a quei pazienti Covid che hanno superato la fase critica ma non possono ancora rientrare al domicilio.

Tra i tanti pazienti la struttura di Cuasso al Monte ospita in questi giorni anche un sindaco. Si tratta di Silvana Centurelli, prima cittadina di Trezzo Sull’Adda.

Centurelli, dopo essere stata ricoverata alla fine di marzo, era stata presa in cura all’ospedale di Varese dove, oltre ai dolori della malattia ha affrontato momenti molto provanti. “Ieri è morta la mia compagna di stanza – ha scritto il sindaco lo scorso 3 aprile -. Se ne è andata sola, sotto i miei occhi. Non ho potuto nemmeno stringerle la mano. È stata durissima. Benché stia lentamente migliorando, è davvero difficile affrontare questo momento senza nessuno accanto”.

Al termine della fase più acuta della malattia Centurelli è stata trasferita all’ospedale di Cuasso al Monte.