“Arriva Maggio”: dalla filastrocca al rap del burattino

Due scrittrici di libri per l’infanzia e una Compagnia teatrale, tutti in quarantena: nasce così un rap non convenzionale, interpretato da burattini. Un rap che ha radici nel passato, in un’antica filastrocca e guarda al futuro “Arriva Maggio” per una nuova primavera. Dopo il Coronavirus.

Andando con ordine: l’idea è di Anna Sarfatti, che qualche giorno sui social ricordava una filastrocca che cantava da bambina: “Forza e coraggio che presto arriva maggio”, proponendo ” a qualche volenteroso” di scrivere un rap e una base musicale a partire da questi versi per lanciare un messaggio. A raccogliere la sfida è stata la collega scrittrice per l’infanzia Franca Perini, che ne ha tratto un testo in rima, una poesia. E qui entra in scena la Compagnia Roggero che adotta il progetto mettendoci del suo, fino a realizzarne un video musicale con burattini che cantano, ballano e interpretano una canzone rap.

Gabriella Roggero ha cantato la filastrocca sulla musica realizzata dal figlio, Angelo Rizzi (quattordicenne al primo anno del Liceo Musicale Manzoni di Varese che si è occupato anche del montaggio). La regia è di Metello Flaganelli, mentre a metterci la faccia da protagonista è la marionetta Rap, nata dalla fantasia di Gabriella Roggero a metà degli anni ’90 ispirata a Giovanotti (il primissimo Lorenzo Cherubini).

“L’idea era realizzare un progetto artistico capace di esprimere le emozioni scaturite dalla forzata condizione imposta dal Covid-19 nel 2020 – spiegano i promotori – vorremmo che fosse uno stimolo per i giovani di fare qualcosa di creativo legata il periodo”.