Arriva Radio Morcote International

E’ nata da pochi giorni Radio Morcote International, la nuova radio POP UP in streaming, vero e proprio sostegno psicologico per Grant Benson, speaker radiofonico ormai in pensione e

senza cantieri a disposizione, e la Dany, sventurata compagna di turno, obbligati a condividere lo

stesso spazio h24 e arrivati al limite della sopportazione, oltre a quello delle scorte di birra in casa…

Un’idea nata anche dal desiderio di sentirsi uniti—anche se fisicamente distanti—agli affetti, e dalla

convinzione che l’unione fa davvero la forza, sempre.

In onda a partire dall’ora dell’aperitivo (le 18:00), dal lunedì al venerdì (e forse anche il sabato), Grant Benson e la Dany, nelle loro due ore di diretta, hanno deciso di raccontare con ironia e

sarcasmo le difficoltà quotidiane, accompagnando i radioascoltatori con musica rigorosamente rock.

Un momento per far passare le lunghe giornate senza buttarsi giù dal balcone, per sentirsi meno

soli e più vicini ad amici, parenti, e radioascoltatori in coppia—o, più fortunatamente, single…

insomma, un happy hour virtuale che forse proprio virtuale non è, visto che, per sopportarsi a

vicenda, bevono qualcosa anche loro, e che, in questo periodo di quarantena, cerca di rendere un

po’ più leggera la fine della giornata…

“Giocare con le difficoltà che nascono dalla convivenza forzata, ironizzare sui nervosismi dovuti alla ‘prigionia’ obbligatoria è diventato, in pochi giorni, un vero e proprio antidoto, decisamente divertente e stimolante, e utile, oltretutto, per stemperare le criticità quotidiane” ha dichiarato la Dany.

“In onda per due ore con lei, riesco finalmente ad ascoltare buona musica, certo di stare

finalmente parlando con altri e non solo con me stesso”, ha aggiunto Grant Benson. La convivenza obbliga infatti ad inventarsi di tutto pur di trovare nuovi stimoli. Alcune coppie, nel mondo, sono arrivate a compiere atti un tantino estremi, in tutti i sensi.

A Hollywood, per esempio, Demi Moore e Bruce Willis sono in isolamento insieme alle tre figlie, e si fotografano con nonchalance indossando pigiami a righe uguali per sentirsi ancora più vicini; in Gran Bretagna, due culturisti hanno scelto di passare il tempo insieme completamente nudi, postando ogni giorno su Instagram i loro allenamenti, ovviamente come mamma li ha fatti; in Cina, alla fine del periodo di isolamento, sono scattati i primi divorzi, mentre alcuni dicono che fra nove mesi l’Italia si ripopolerà con un nuovo baby boom“.

A Morcote, uno dei borghi più belli sul lago di Lugano, Grant Benson, noto speaker radiofonico, on air sui più grandi network internazionali—compresa la famosa radio pirata Radio Caroline—e la Dany, hanno invece deciso di staccare la spina e attaccare l’antenna: il soggiorno di casa, messo sotto sopra, è stato trasformato in un vero e proprio studio radiofonico nel quale si accavallano cavi, cuffie, monitor, console e ancora cavi, e dove avvengono le peggiori discussioni della giornata in attesa di ritrovare un momento di pace, proprio nelle due ore di trasmissione e proprio grazie anche al sostegno degli ascoltatori.

Il programma, in onda da qualche giorno, ha avuto fin da subito un enorme successo in giro per il mondo, con ascoltatori on air anche dagli Stati Uniti, dall’Irlanda, e dal Senagal fino ad arrivare in Sudafrica… Centinaia di amici virtuali, molti dei quali nella stessa sventurata situazione di

convivenza forzata, si sono ritrovati ad aperitivare con Grant Benson e la Dany, condividendo le crisi

di coppia, i momenti di solitudine e di sconforto, ma anche le disavventure quotidiane con una

sferzata di ironia.

Raccontare gli screzi e le difficoltà giornaliere, forse, aiuterà un po’ i due a procastinare la data

dell’accoltellamento o della separazione definitiva…

Radio Morcote International con Grant Benson e la Dany

In diretta, ogni sera, dalle ore 18.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato – musica rock per 24 ore

https://www.radiomorcoteinternational.com/