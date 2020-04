Auser, un nuovo sportello telefonico per non lasciare solo nessuno

«Siamo disponibili per fare due chiacchere, per sapere come stai o per sostenerci a vicenda».

Auser Gallarate riapre il proprio numero fisso per assistere chi in questo momento ha bisogno di aiuto. Oltre al numero 320 6282145 già attivo e che rimarrà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, adesso si potrà chiamare anche ai numeri di telefono fisso: 0331 701069, oppure 0331 771055. Sarà possibile contattare questo numero dalle 9 alle 14:30 da lunedì a venerdì.

I volontari di Auser sono disponibili «per sostenere le persone che in questo momento si trovano sole», o che vogliono «tenere viva la curiosità in ambito culturale, storico e letterario per conoscere meglio la nostra città».