Una corona per ricordare la Liberazione

Non si potrà partecipare di persona, ma alle celebrazioni del 25 aprile in programma a Lavena Ponte Tresa tutti i cittadini saranno «virtualmente presenti» per ricordare il 75° anniversario della Liberazione.

Alle 17:00 di sabato 25 aprile, il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino si recherà al monumento di via don Melli per deporre una corona in ricordo di tutti i caduti, tra cui il capitano Hermann Ewerarth: pilota canadese ucciso da una pattuglia tedesca il 21 marzo 1945.