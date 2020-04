Coronavirus: 22 ospiti del Girasole positivi

I casi di positività da Coronavirus a Somma Lombardo crescono a 58. «Questo è dovuto ad un aumento dei tamponi fatti nelle nostre Rsa, nelle strutture ospedaliere e sociosanitarie», commenta il sindaco Stefano Bellaria. «Le 22 persone in più sono ospiti del Girasole, cui facciamo un grosso abbraccio virtuale: so che in quella struttura – dal presidente a tutti gli operai socio-sanitari – stanno facendo miracoli per stare vicino ai nostri anziani e siamo con loro».

«Questo è il momento – continua Bellaria – di essere un’unica squadra». Delle 58 persone positive, 23 sono ricoverate nelle Rsa sommesi e in Rsa esterne al comune.

Il sindaco ritiene necessario un aumento dei tamponi, specialmente sugli operatori socio-sanitari: «Su questo stiamo lavorando, come già fatto più volte da Asst Valle Olona e Ats Insubria. I tamponi vanno fatti anche alle persone che lavorano all’interno delle strutture, pure agli asintomatici, perché è importante metterli in sicurezza».