Dalla quarantena alla festa, con le mani in pasta

Sabato 11 aprile i ragazzi di terza media dell’oratorio Giovanni Paolo II di Solbiate Olona, rispondendo alla proposta dei loro educatori, hanno deciso di prendere in ostaggio la propria cucina e di trasformarla in un campo di battaglia… ma a fin di bene! L’idea era semplice: preparare dei biscotti. Ma non per sé!

Sapendo che “i poveri li avrete sempre con voi”, diceva Qualcuno, hanno deciso di donare un po’ del loro tempo e del loro entusiasmo, tramite la Caritas, a favore delle famiglie più in difficoltà.

Il bello è stato fare tutto questo in videochiamata: ricetta alla mano, educatori a dirigere i lavori, commenti in diretta, e via con la trafila prendi-impasta-inforna-sforna-assagg… no!-confeziona.

E così, un pomeriggio altrimenti noioso si è trasformato in un’occasione per un dono pasquale assolutamente originale.

E questo, in tempi di coronavirus, non è per niente scontato!

(grazie per il contributo a don Alessandro Marinoni)