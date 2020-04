Ferno piange un nuovo morto per Coronavirus

“Carissimi concittadini, ho avuto comunicazione, da parte dell’ATS Insubria di Varese che la nostra comunità è stata colpita da un nuovo lutto da coronavirus”. È così che inizia la lettera del sindaco di Ferno Filippo Gesualdi per comunicare che “è stato confermato il decesso di una persona, ricoverata presso una struttura ospedaliera, dovuto al COVID – 19″.

“Sono certo di interpretare i sentimenti di cordoglio della comunità a cui unisco i miei e quelli dell’Amministrazione” scrive il sindaco, prima di aggiornare il bollettino dei contagi. “Sono risultate positive al test altre 2 persone. Pertanto al momento i positivi al COVID – 19 sono risultate 14 persone comprese i due decessi. Le persone, di cui per il rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali, sono attualmente ricoverate in ospedale”.

Naturalmente sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate “a cui formulo gli auguri di una pronta guarigione e sono vicino e con me tutta l’Amministrazione alle persone che sono in ansia per i loro cari”, continua Gesualdi.

“Vi chiedo di continuare a rispettare scrupolosamente le norme contro la diffusione del virus -ha esortato-. Non è ancora giunto il momento di abbassare la guardia. Purtroppo i dati di Ferno ci impongono l’obbligo di della massima attenzione nei nostri comportamenti. La guerra contro questo nemico insidioso ed invisibile sarà ancora lunga. Ma dobbiamo resistere. Vi ricordo che la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, inoltre, stanno operando con la massima attenzione affinché si rispettino le norme contro la diffusione dell’epidemia”.