Gli alpini comprano 200 uova solidali e le regalano all’Ospedale

Sostenere la ricerca scientifica e nel contempo riconoscere un momento di dolcezza agli operatori sanitari dell’ASST Valle Olona.

Da questa duplice premessa, la sezione di Varese degli Alpini, guidata da Franco Montalto ha consegnato oggi all’Ospedale di Busto Arsizio 200 uova di Pasqua acquistandole da Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma).

«L’emergenza Coronavirus ha impedito ad Ail di andare nelle piazze per la tradizionale vendita delle uova di cioccolato, a fini solidali – dice il Capo delle Penne nere Montalto -. Noi Alpini abbiamo pensato che la ricerca scientifica non andasse penalizzata in tempi di pandemia: per questo abbiamo deciso di comprare noi le uova e di regalarle agli operatori sanitari dell’ASST Valle Olona, così tenacemente impegnati in questa emergenza Covid-19. Un momento di dolcezza che fa bene all’anima e non fa mancare un piccolo finanziamento alla ricerca».

Oltre all’Ospedale di Busto Arsizio, le uova di cioccolato Ail sono state consegnate oggi anche all’Ospedale di Gallarate e domani arriveranno all’Ospedale di Saronno.